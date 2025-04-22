Экономист объяснил, что заставляет россиян экономить

Пандемия коронавируса и геополитическая обстановка повлияли на финансовое поведение россиян. Такое мнение в беседе с kp.ru высказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. В период экономической стабильности люди могут позволить себе спонтанные траты, однако сегодняшняя реальность заставила взглянуть на деньги по-другому, отметил эксперт.

«Люди осознали, что необходимо иметь подушку безопасности, которая бы обеспечивала их доходом на тот период времени, когда основные доходы падают. И тут в дело вступают банковские вклады», — сказал Сафонов.

Кроме того, по его словам, на желание экономить влияет достаточно высокая инфляция. Многие граждане откладывают покупки в надежде, что ситуация улучшится.

Согласно результатам опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, большинство (75%) опрошенных россиян собираются экономить на майских праздниках.

Среди топ-5 категорий, на которых планируют экономить респонденты, оказались развлечения — 43%, крупные покупки для дома (мебель, бытовая техника) — 40%, гаджеты для личного пользования — 37%, отпуск и путешествия — 34%, транспорт (обслуживание авто, траты на такси) — 33%. Сумма ответов превышает 100%, поскольку была предоставлена возможность множественного выбора.

Ранее экономист перечислила убеждения, мешающие сохранить и преумножить деньги.