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Совет попечителей ВЭФ начал расследование в отношении экс-председателя Клауса Шваба

WSJ: попечители ВЭФ начали расследование в отношении экс-председателя Шваба
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Denis Balibouse/Reuters

Совет попечителей Всемирного экономического форума (ВЭФ) начал расследование в отношении бывшего председателя организации Клауса Шваба. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Расследование было инициировано после того, как анонимный осведомитель сообщил, что чиновник и его жена использовали средства организации в личных целях — для поездок и покупок элитной недвижимости. Письмо осведомителя было обсуждено на экстренной встрече в воскресенье, 20 апреля.

Шваб покинул свой пост 21 апреля. По его словам, это было связано с возрастом — мужчине уже исполнилось 88 лет.

Всемирный экономический форум в Давосе является площадкой, целью которой названо «содействие мировому сообществу в решении вопросов экономического развития и расширении международного торгово-экономического сотрудничества».

До этого ВЭФ назвал вооруженный конфликт главным глобальным риском 2025 года.

Ранее политолог Сипров заявил, что ВЭФ превратился в съезд политических банкротов.

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