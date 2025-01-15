ВЭФ назвал главный глобальный риск 2025 года

Всемирный экономический форум (ВЭФ) назвал вооруженный конфликт главным глобальным риском 2025 года. Об этом следует из опубликованного организацией «Доклада о глобальных рисках», передает РИА Новости.

«Почти четверть респондентов (23%) выбрали затрагивающие государства вооруженные конфликты (прокси-войны, гражданские войны, перевороты, терроризм и т. д.) в качестве главного риска на 2025 год», — говорится в документе.

По данным ВЭФ, в сравнении с 2024 годом данный показатель поднялся с восьмого на первое место в рейтинге. На втором месте оказались экстремальные погодные явления и природные бедствия, этот вариант выбрали 14% опрошенных, на третьем месте оказалась геоэкономическая конфронтация (8%).

Кроме того, в перечень вошли дезинформация, поляризация общества, экономический спад и критические изменения в системе Земли. По прогнозу аналитиков, к 2035 году первые четыре места в рейтинге будут занимать экологические риски.

До этого международная группа ученых предупредила о возможной опасности нового штамма вируса птичьего гриппа H5N1. По мнению ученых, он может стать одной из самых серьезных угроз в 2025 году, особенно если произойдет мутация, позволяющая вирусу эффективно передаваться между людьми.

Ранее экс-постпред США связал самый большой риск для мира с Трампом.