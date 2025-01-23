Политолог назвал ВЭФ в Давосе «съездом политических банкротов»

Политолог Вадим Сипров в интервью Tsargrad.tv высказался о проходящем в Давосе (Швейцария) Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). По его мнению, мероприятие напоминает «съезд политических банкротов», поскольку мир глобалистов находится на грани краха.

«Вновь избранный президент США Дональд Трамп одним махом выбросил как ненужный хлам всю глобалистскую повестку, которая на протяжении десятилетий вырабатывалась в Давосе. Не секрет, что ВЭФ был одним из ключевых органов по согласованию и координации этих политических сил», — сказал Сипров.

Он напомнил, что Трамп отменил климатическую, гендерную и миграционную повестки, вывел США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), декларировал усиление государственных институтов. Глобалисты же, по его словам, стремились подменить государство корпорациями.

ВЭФ проходит в период с 20 по 24 января 2025 года. На мероприятии собрались лидеры многих стран мира, чтобы попытаться решить ключевые глобальные и региональные проблемы.

Как писала газета The Financial Times, победа Трампа на президентских выборах в США изменила повестку форума. По информации журналистов, возвращение политика к власти поменяло фокус обсуждения с социальных проблем на вопросы экономического роста.

Ранее ВЭФ предупредил о высоком риске глобальных катастроф.