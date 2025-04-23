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Трамп выступил с призывом к главе ФРС

Трамп призвал главу ФРС Пауэлла как можно скорее снизить ключевую ставку
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла как можно скорее снизить ключевую ставку. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не собираюсь его увольнять. Я бы хотел, чтобы он был немного активнее в плане своей идеи снижения ключевой ставки», — подчеркнул он.

По словам Трампа, текущий период идеален для такой меры.

17 апреля Трамп заявил, что глава ФРС Пауэлл должен покинуть свой пост.

4 апреля Пауэлл в ходе встречи Экономического клуба в Чикаго заявил, что уровень введенных администрацией Трампа пошлин оказался значительно выше, чем ожидалось, и что последствия такого повышения могут спровоцировать рост инфляции и замедление роста экономики.

19 марта ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,5% годовых. По данным регулятора, инфляция в Штатах 2025 году прогнозируется на уровне 2,7%, а безработица — 4,4%.

Ранее ЕЦБ понизил ставку на 25 базисных пунктов, до 2,4% годовых.

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