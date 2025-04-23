Трамп выступил с призывом к главе ФРС

Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла как можно скорее снизить ключевую ставку. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не собираюсь его увольнять. Я бы хотел, чтобы он был немного активнее в плане своей идеи снижения ключевой ставки», — подчеркнул он.

По словам Трампа, текущий период идеален для такой меры.

17 апреля Трамп заявил, что глава ФРС Пауэлл должен покинуть свой пост.

4 апреля Пауэлл в ходе встречи Экономического клуба в Чикаго заявил, что уровень введенных администрацией Трампа пошлин оказался значительно выше, чем ожидалось, и что последствия такого повышения могут спровоцировать рост инфляции и замедление роста экономики.

19 марта ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,5% годовых. По данным регулятора, инфляция в Штатах 2025 году прогнозируется на уровне 2,7%, а безработица — 4,4%.

Ранее ЕЦБ понизил ставку на 25 базисных пунктов, до 2,4% годовых.