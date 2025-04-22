Назван новый гендиректор «VK Видео»

Новым генеральным директором «VK Видео» стала телеведущая Марианна Максимовская. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, пост, который занимает телеведущая, является новым в структуре компании.

После своего назначения Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности пользователей.

«Марианна создала и запустила большое количество успешных телевизионных продуктов, которые были высоко оценены зрителями и профессиональным сообществом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Максимовская является экспертом в вопросах управления командами, стратегического развития медиа-платформ, а также продюсирования. В VK выразили надежду на то, что назначение телеведущей позволит сохранить и укрепить лидерство платформы среди конкурентов.

До этого российское юридическое лицо соцсети TikTok сменило гендиректора впервые с момента учреждения — им стала Олеся Иловайская. В публикации отмечается, что с момента регистрации ООО «Тикток рус» в марте 2020 года эту позицию занимал Сергей Соколов.

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