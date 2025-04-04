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Стали известны самые популярные у россиян видеохостинги

«VK видео» и YouTube возглавили список самых популярных видеохостингов в РФ
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Самыми популярными видеохостингами у пользователей в России в марте 2025 года стали «VK видео» и YouTube, сообщает ТАСС.

«Количество ежедневных пользователей (DAU) популярных в России видеохостингов в марте 2025 года: «VK видео» - 41,1 млн человек, YouTube - 28,9 млн человек», — следует из статистических данных Mediascope.

Следующим по популярности видеохостингом в России является Rutube, который охватил аудиторию в 9 млн человек.

Данные за март 2025 года собирались посредством платформы Mediascope Cross Web среди пользователей в России через десктоп и мобильные версии видеохостингов, без учета SmartTV и без учета фонового и эмбедированного просмотра.

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