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Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке

Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке спустя полчаса
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Московская биржа возобновила торги на срочном рынке после временной приостановки. Об этом говорится на официальном сайте финансового регулятора.

«После устранения ошибки было принято решение о возобновлении торгов с 14:20 с учетом необходимого по регуляторным требованиям предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, система готова к снятию заявок и подключения участников, промежуточный клиринг пройдет в 14:30. Представители Мосбиржи отметили, что торги на фондовом рынке, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме.

Помимо этого, пользователям принесли извинения за доставленные неудобства.

О приостановке деятельности площадки стало известно в 13:51 по московскому времени. Общее время устранения неполадок составило 31 минуту.

18 апреля индекс Мосбиржи резко вырос на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он рассчитывает получить от российской стороны ответ по возможному перемирию на Украине уже на этой неделе.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара и юаня к лету.

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