Креативные инвестиции: кто вкладывает деньги в творческие индустрии

Креативные индустрии способны генерировать высокую доходность. Предприниматели делают состояния на разработке мобильных приложений, кинопроизводстве или развитии фэшн-бренда. Однако, с точки зрения большинства инвесторов, вложения в такие проекты остаются малопонятными и слишком рискованными. Настороженное отношение можно наблюдать не только в России, но и в других странах мира: для опасений есть немало объективных причин. Однако с развитием креативного сектора экономики инвестиционные фонды, биржи и крупный бизнес уделяют проектам с высокой творческой составляющей все больше внимания. «Газета.Ru» проанализировала крупнейшие сделки на российском рынке и выяснила, кто и куда инвестирует.

Креативный сектор — это один из главных локомотивов мировой экономики на ближайшие десятилетия наряду с IT. Он перепрошивает отношение к творческому продукту и охватывает целый ряд непохожих друг на друга индустрий: разработку компьютерных игр и программного обеспечения, рекламу, маркетинг, дизайн, кино, моду, музыку, театр, архитектуру, народные промыслы, музеи, ювелирное искусство и многое другое.

В основе креативного продукта всегда лежит уникальная творческая идея, у которой есть экономический потенциал. Творческие индустрии могут быть интересны инвесторам и для развития своего основного бизнеса. Качественная архитектура, урбанистика и культурное программирование влияет на девелоперский продукт. Культурный продукт может поднять интерес к продукту еще до строительства. Или создать имидж. Весь вопрос в том, чтобы его вовремя выявить и раскрыть.

Главным тормозом для развития креативного сектора всегда была его финансовая обособленность и даже закрытость и упор на профильные инвестиции. В творческих индустриях десятилетиями действовал принцип «чужие здесь не ходят»: чтобы успешно вкладывать, например, в кинопроизводство, моду или современное искусство, нужно было «вариться» в этой сфере всю жизнь.

Непонятный и непредсказуемый

Деловое сообщество до сих пор не воспринимает креативные индустрии как надежный инструмент капиталовложений. Причем не только в России, но и за рубежом.

Например, как показало исследование, проведенное в Великобритании, 85% инвестиционных сделок в креативном секторе за 2023 год пришлось на более понятные для финансистов проекты, связанные с IT-компаниями и цифровыми продуктами.

Креативная экономика фокусируется на развитии креативных индустрий в рамках современных технологий — именно они делают креативные продукты привлекательными для инвесторов. Остальным творческим индустриям досталось только 15% всех инвестиций. И это, напомним, в стране, где интеллектуальная собственность надежно защищена законом.

Главной причиной нежелания британских инвесторов вкладывать в креативные индустрии авторы исследования назвали «недостаток знаний» в этой сфере.

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Второй по значимости причиной является «неуверенность в инвестиционном потенциале» творческих отраслей. Ведь традиционные методы оценки бизнеса здесь не всегда работают, а окупаемость проектов и прибыль зависят от множества факторов, таких как изменчивые предпочтения аудитории, мода, талант исполнителей, высокая конкуренция и многих других.

В последние 10–15 лет государства во всем мире стараются поддержать развитие креативных индустрий. Для этого создаются национальные программы (как в США, Великобритании, Германии, Японии, Южной Корее и других странах) и специальные концепции развития на уровне отдельных мегаполисов. Например, Берлин акцентирует внимание на поддержке инновационных стартапов и малых предприятий. Похожие программы есть в Париже, Лондоне и других мировых столицах.

Как правило, государственные и муниципальные программы нацелены не просто на раздачу грантов, а на выращивание полноценных компаний с понятной и жизнеспособной экономической моделью, а также на создание системы взаимоотношений с потенциальными инвесторами.

Что может государство

В России проводником государственной политики в отношении креативных индустрий выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Как проектный офис президента РФ, оно объединяет усилия творческих сообществ, власти и бизнеса для поддержки этого сектора экономики.

АСИ помогает регионам разработать собственные Стандарты развития креативных индустрий и определить приоритетные для себя направления. По словам директора Центра развития креативной экономики АСИ Екатерины Черкес-заде, это помогает сфокусировать усилия на конкретных индустриях с наибольшим потенциалом, разработать для них максимально эффективные способы поддержки и инфраструктуру, а также стимулировать создание добавленной стоимости для других отраслей.

Под эгидой Агентства действует международный Клуб продюсеров, куда входят представители креативных индустрий, инвесторы и потенциальные заказчики. Сейчас Клубы продюсеров создаются в том числе на уровне российских регионов. В регионах действуют Региональные экспертные группы, в которых Центр развития креативной экономики системно работает для того, чтобы участники получили доступ к мерам поддержки, образовательным программам и отраслевым мероприятиям. Инвестиции являются одним из ключевых факторов вложения в креативные индустрии для того, чтобы создать новые возможности в этом секторе.

Центр развития креативной экономики АСИ также проводит исследования отраслей (Агентство уже поделилось результатами по анимации, кино, видеоиграм и музыке), продвигает российский креативный продукт в другие страны за счет межстрановых соглашений и оказывает поддержку в продвижении творческих проектов. Агентство организует различные программы акселерации для креативных проектов, помогает в продвижении внутри России и на международных рынках, консультирует и оказывает методическую поддержку. Задача Центра развития креативной экономики — изначально формулировать плацдарм, так как многие индустрии не находятся под санкциями.

Говоря простым языком, АСИ уже не первый год помогает креативным предпринимателям выжить в реальной экономике и сделать их проекты ближе и понятнее для инвесторов. Такая поддержка начинает приносить плоды.

Венчурные фонды верят в креатив

Во всем мире инвестиции в креативные индустрии в первую очередь интересуют венчурные компании и фонды, которые специализируются на вложениях в стартапы с высоким риском. Россия не является исключением.

Креативные индустрии являются продуктом для крупнейших сделок на международном уровне. Глава саудовской венчурной компании Falak Наваф Альбишри подписал соглашение о мастер-франшизе с сетью игровых клубов True Gamers. Сумма сделки составила 45 млн долларов.

В течение пяти лет россияне помогут открыть в Саудовской Аравии 150 киберспортивных клубов. Договор предусматривает обучение персонала, помощь в создании инфраструктуры, разработку маркетинговой стратегии, онлайн- и офлайн-поддержку. «Сделка найдет отклик в игровом сообществе Саудовской Аравии, где играет 21 млн человек. Это составляет около 58% населения», — заявил Наваф Альбишри.

Российские венчурные инвесторы также вкладывают в креатив. Например, Фонд «Сколково» предоставляет финансирование, менторство и доступ к инфраструктуре для стартапов, работающих в сфере технологий, дизайна и медиа. В числе поддержанных проектов, например, FashionFactorySchool – площадка для профессионалов из мира моды, «Холст» – цифровая доска для рендеринга онлайн, платформа для дизайнеров «Сервис Монро Арт» и многие другие проекты.

Бизнес выбирает вечные ценности

Серьезными игроками на рынке инвестиций в креативные отрасли стали российские финансово-промышленные группы и крупные частные инвесторы. Несмотря на осторожное отношение к вложениям в проекты, основанные на творческих решениях, точка соприкосновения была найдена. Это традиционные промыслы, значимые для отечественной истории предприятия, проверенные временем ценности и символы.

Большие компании, поддерживая коэффициент социальной ответственности, действуют по-разному. В 2019 году Сбербанк и АФК «Система» вошли в капитал компании «Гжель». Это стало их пилотным проектом по тестированию инвестиционной привлекательности народных художественных промыслов. Культурные проекты есть у всех крупных российских корпораций. Поддерживая творческие инициативы и художественные коллективы, они косвенно способствуют развитию креативных индустрий.

Например, у АФК «Система» есть проекты «Лифт в будущее», «Культура и просвещение», «Социальная среда», у ГК «Росатом» – корпоративная программа «Территория культуры Росатома», у «Газпрома» – фестивали «Факел», «Сибирская одиссея», «Музыка без границ» и международный праздник искусства в Китае. Такие проекты влияют на повышение узнаваемости бренда и развитие имиджа компании, что является инвестицией в то, как компания воспринимается на рынке.

Но есть и частные инвестиции, которые инвестируют в НХП. Знаменитая фабрика «Крестецкая строчка» (Новгородская область) была приобретена частным инвестором Антоном Георгиевым. В 2023 году предприятие вышло на самоокупаемость. Кроме того, возникают новые модели развития НХП. Предприниматели начинают зарабатывать на туристической структуре вокруг самого НХП. Удачным примером может стать фабрика «Федоскино» — кроме продукции в проекте развивается имидж и пространства вокруг. Теперь приехать на экскурсию на фабрику знаменитых шкатулок «модно». Это дает возможности неочевидные коллабораций — например, недавно «Федоскино» сделали совместный проект с видеоигрой ATOMIC HART. Шкатулки появились внутри виртуального мира.

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На площадке завода художественного фарфора в городе Сысерть (Свердловская область) с апреля 2023 года действует творческая лаборатория «Антихрупкость» креативного пространства «На заводе». Креативные предприниматели сами пересобирают НХП и делают креативный продукт привлекательным для инвесторов — выпуск продукции на предприятии продолжается, причем участники кластера разработали уже более 250 новых изделий для массового производства.

«Бигтех» собирает лучших

Отдельная категория инвестиций в креативный сектор — это вложения со стороны крупных IT-корпораций. Цифровые гиганты планомерно скупают самые интересные стартапы, чтобы сохранить свои лидерские позиции в будущем. Креативные проекты способны генерировать интересные решения для больших экосистем.

У этого процесса есть и обратная сторона. Формируя сложные экосистемы, развивая новые сервисы и продукты, IT-гиганты открывают целые рыночные ниши, создают общую культуру инвестиций в креативные индустрии. На российском рынке уже немало таких прецедентов.

Например, Яндекс успешно интегрировал в свою экосистему такие сервисы как «Кинопоиск», ставший лидером рынка онлайн-кинотеатров, PriceLabs — эта технология продвижения товаров работает внутри «Яндекс.Маркета», и FoodFox — приложение для доставки еды из магазинов и ресторанов, на основе которого вырос «Яндекс.Еда».

Особым разнообразием отличаются креативные покупки Сбера. Например, он приобрел 25% в издательстве «Просвещение», которое является лидером российского рынка учебной и педагогической литературы. Параллельно состоялась покупка геймдев-стартапа GOSU Data Lab для внедрения голосового ассистента в экосистему Сбера.

Некоторые крупные компании даже создают собственные корпоративные венчурные фонды, чтобы проще было отслеживать появление на рынке интересных проектов.

Например, Вымпелком в 2022 году создал дочерний фонд «Хайв» для инвестиций в разработки KidTech (цифровые решения для детей до семи лет), HRTech (продукты для подбора и управления кадрами), FoodTech (сервисы доставки еды из магазинов и ресторанов), SaaS (использование онлайн-ПО), MarTech (маркетинговые технологии).

В компании МТС тоже действует венчурный фонд — MTS Startup Hub. Он инвестирует в медиа, финтех, интернет вещей, облачные технологии, системы для аренды самокатов и образовательные платформы.

Народные инвестиции

Интерес к инвестициям в креатив у массового российского инвестора есть уже сейчас (крупные платформы контента — ИВИ, ОККО и т. п). Государственная поддержка делает упор на гранты (например, Президентский фонд культурных инициатив). Однако грантовые платформы скорее являются именно плацдармом для запуска проекта — по оценкам АСИ, более 50% получателей грантов не идут в дальнейшее развитие бизнеса.

«Более 30% предпринимателей в сфере креативных индустрий живут на эти гранты. Наша задача — сделать следующий шаг и предоставить креативному бизнесу разные финансовые модели — от кредитования до понятной системы инвестирования. Сейчас надо понять, как оценивать стоимость креативного продукта, где одним из основных факторов является интеллектуальная собственность. Одна из наших основных задач — создание инструментария для оценки и инвестиционного развития креативного бизнеса», — поделилась директор Центра развития креативной экономики Екатерина Черкес-заде.

Кроме того, краудфанинговые платформы помогают собрать деньги на реализацию самых разных идей. Например, на момент написания статьи одна из самых популярных в нашей стране площадок — Planeta.ru предлагала перевести средства на создание рок-мюзикла, съемки мистического детектива и восстановление археологического музея-заповедника, пострадавшего от природных пожаров. «Инвестор» может перевести организаторам любую сумму или приобрести «вознаграждение» за определенную цену.

Более продвинутая разновидность таких платформ позволяет инвестировать по-настоящему, анализируя плюсы и минусы проектов, формируя портфель и главное — получая прибыль. Центробанк ведет реестр краудлендинговых организаций: сейчас в нем почти 100 участников, а в тройке лидеров — JetLend, «Поток» и Lender Invest.

В 2024 году объем российского рынка краудфандинга вырос на 59% и составил 53 млрд рублей, по данным аналитической компании BusinesStat. Очевидно, что значительная часть этих средств пришлась на проекты в креативных отраслях.

Почему творческие индустрии так важны?

Вклад креативных отраслей в экономику постоянно растет. По итогам 2024 года они обеспечили 7,5 трлн рублей или 4,1% в российском ВВП. Кажется, что немного, но в 2017 году этот показатель был на уровне 2,8% (2,3 трлн рублей), в 2020 году — 3,2% (3,1 трлн рублей), а в 2023 году — 3,8% или 6 трлн рублей.

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В соответствии с Концепцией развития творческих индустрий, которую правительство утвердило в 2021 году, к 2030-му вклад креативного сектора экономики в ВВП должен вырасти до 6%. Эта цифра станет отражением важных перемен.

Развитие креативных индустрий всегда служит стимулом для роста в смежных отраслях. Ведь в большинстве из них тоже есть творческая составляющая. Например, в текстильном производстве это создание дизайн-концептов одежды, в строительстве — разработка архитектурных проектов. Креативные решения генерируют собственную добавленную стоимость и оказывают влияние на прибыль всего предприятия.

Новый сектор экономики активно способствует развитию городов и регионов. Творческие индустрии создают новые рабочие места, помогают совершенствовать местную инфраструктуру, улучшают имидж и привлекают туристов. По словам заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, рост в креативной сфере — это «дополнительная возможность эффективно развивать свою экономику» для регионов.

Пятый год подряд АСИ вместе с фондом «Росконгресс» и при поддержке ВЭБ.РФ проводит форум «Сильные идеи для нового времени». Здесь сразу несколько номинаций для представителей творческих индустрий, а лучшие проекты представят руководству страны в июле этого года. Сбор идей завершится 15 мая 2025 года, а в июле лучшие проекты представят президенту РФ на форуме в Москве.

А для молодых брендов, которые готовы расти и покорять новые рынки, проводится конкурс растущих российских брендов «Знай наших». Прием заявок также завершится 15 мая. Конкурс помогает творческим предпринимателям увеличивать выручку, выходить на зарубежные рынки.