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В Госдуме раскрыли планы относительно кредитной амнистии для россиян

Депутат Кирьянов: в России не планируется всеобщая кредитная амнистия
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В России не планируется проводить кредитную амнистию – никому не спишут их долги просто так. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«В какой-то момент почему-то появилась надежда, что могут объявить кредитную амнистию. Я не знаю, откуда это взялось, никакой кредитной амнистии не предполагается, никому ничего не спишут», — подчеркнул депутат.

Он напомнил о реструктуризации займов, которую провели в период пандемии коронавируса – это помогло жителям справиться с трудностями на фоне временной приостановки работы и потери дохода. Но это была отдельная ситуация, а вот надеяться, что сейчас можно набрать кредитов, которые потом полностью спишут – странно, отметил Кирьянов.

«На фоне СВО почему-то такие мысли появляются», — заключил парламентарий.

Напомним, устроить в России кредитную амнистию ради улучшения уровня жизни предложил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Он подчеркнул, что пока власти не обуздают цены и не освободят жителей от долгов, они будут все больше тратить на покупку товаров первой необходимости и отдавать банкам. Так, до половины россиян тратят на выплаты по кредитам и другим займам от 10% до 30% своего дохода, а еще около четверти россиян — от 30% до 50%, напомнил депутат.

Ранее экономист назвал риски широкой кредитной амнистии.

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