Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рис стоимостью 10 тысяч рублей за 1 кг признан самым дорогим в мире

OC: рис из Японии стал самым дорогим в мире по цене $109 за 1 кг

close
Kinmemai

Японский рис стоимостью $109 за килограмм был признан самым дорогим в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет Oddity Central.

Японская компания Toyo Rice Corporation представила новый вид риса, который стал самым дорогим в мире. Производство этого продукта требует тщательного подхода: зерна риса отбираются вручную, затем они проходят через специальный процесс созревания и обработки, который занимает шесть месяцев.

Кроме того, на производстве используется запатентованная технология шлифовки риса, которая была разработана компанией более 17 лет назад. Это позволяет удалить только несъедобный восковой слой, оставляя зерна в их естественном виде.

Представители компании добавили, что особенность их риса заключается в том, что он содержит в себе гораздо больше полезных веществ, которые помогают поддерживать иммунную систему. Также этот продукт обладает уникальным ароматом и сладким вкусом.

Ранее студент создал самый маленький в мире пылесос и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами