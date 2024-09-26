Рис стоимостью 10 тысяч рублей за 1 кг признан самым дорогим в мире

Японский рис стоимостью $109 за килограмм был признан самым дорогим в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет Oddity Central.

Японская компания Toyo Rice Corporation представила новый вид риса, который стал самым дорогим в мире. Производство этого продукта требует тщательного подхода: зерна риса отбираются вручную, затем они проходят через специальный процесс созревания и обработки, который занимает шесть месяцев.

Кроме того, на производстве используется запатентованная технология шлифовки риса, которая была разработана компанией более 17 лет назад. Это позволяет удалить только несъедобный восковой слой, оставляя зерна в их естественном виде.

Представители компании добавили, что особенность их риса заключается в том, что он содержит в себе гораздо больше полезных веществ, которые помогают поддерживать иммунную систему. Также этот продукт обладает уникальным ароматом и сладким вкусом.

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