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Цены на рис в Японии подскочили максимально с 1970-х

Стоимость риса в Японии в августе выросла максимально с 1975 года

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Shutterstock

Стоимость риса в Японии за август взлетела на 28,3%. Это самый стремительный рост цен на этот продукт с сентября 1975 года. Об этом пишет The Japan Times.

Рис резко подорожал из-за скачка спроса. Потребители бросились скупать продукт после предупреждения властей о возможном сильном землетрясении и приближающемся тайфуне, стремясь увеличить свои домашние запасы, поясняют аналитики.

В целом рост потребительских цен на продукты питания в Японии по итогам августа составил 2,9%. Заметный рост цен помимо риса наблюдался на шоколад — на 12,7% в связи с подорожанием сырья.

До этого сообщалось, что запасы риса в Японии сократились до исторического минимума. Страна начала вести статистику в 1999 году. По результатам июля объем запасов риса в частном секторе составил 1,56 млн тонн, что на 20% уступает показателю прошлого года.

Ранее стало известно, какой рис считается самым дорогим в мире.

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