Эксперт усомнилась в долгосрочности тренда на укрепление рубля

Аналитик Попцова: тренд на укрепление рубля не будет долгосрочным

На текущей неделе среди основных факторов укрепления рубля можно назвать геополитику и активную продажу иностранной валюты со стороны Банка России. Такое мнение в интервью РИАМО высказала аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева при этом считает, что рост курса российской валюты связан с падением индекса доллара из-за тарифной войны между США и другими странами, а также с ростом привлекательности активов РФ в глазах зарубежных инвесторов. Своими выводами эксперт поделилась с газетой «Известия».

Что касается тренда на укрепление рубля, он вряд ли будет долгосрочным, считает Попцова.

«В последующие месяцы в пользу ослабления сыграет фактор снижения стоимости российской нефти и, соответственно, сокращение притоков валютной выручки. С другой стороны, при столь привлекательном курсе увеличится товарный импорт, дополнительно спрос на иностранную валюту вырастет за счет сезонного повышения туристической активности за рубеж», — отметила аналитик.

По ее прогнозам, курс доллара может в скором времени вернуться к отметке 90 рублей, курс евро составит 97 рублей, а юаня --12 рублей.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого говорил, что средний курс доллара в 2025 году будет 84-89 рублей.

Ранее в России снизились ставки по потребительским кредитам.