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В России снизились ставки по потребительским кредитам

«Известия»: реальные ставки по потребкредитам в РФ снизились на 5%
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Ставки по потребительским кредитам в российских банках снизились на пять процентных пунктов, пишут «Известия».

«Реальные ставки потребкредитов в крупнейших банках упали в среднем до 35% к концу апреля, когда до решения ЦБ по ключевой остается меньше недели. <...> Это верный индикатор того, что регулятор вряд ли будет повышать ставку на будущих заседаниях — банки не стали бы улучшать условия кредитования, если бы не были уверены в завершении цикла ужесточения политики», — говорится в публикации.

По информации издания, за последний месяц 11 из 15 крупнейших банков России скорректировали реальные ставки по потребкредитам. Минимальная стоимость потребительского кредита снизилась до 28,3%.

Как отметил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, в начале 2025 года допускалось, что Банк России повысит ключевую ставку, если не увидит устойчивого снижения инфляции. Однако сейчас такой сценарий уже не рассматривается всерьез, подчеркнул Беликов.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко говорил, что курс доллара на этой неделе составит 79–83 рубля, а евро — 89–93 рубля.

Ранее в ТПП оценили влияние торговых войн на курс доллара.

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