Юрист рассказал о способе сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ Андрей Фрадкин рассказал «Известиям», как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

По словам эксперта, для экономии на услугах ЖКХ стоит отказаться от ненужных опций, хотя сильно уменьшить счет в платежке не получится. Например, можно отключить радиоточку. Они еще встречаются в домах старой застройки. Но ими как правило не пользуются даже пожилые граждане.

«Чтобы абонентская плата перестала начисляться, владельцу квартиры необходимо обратиться в УК или ТСЖ. Там вам дадут бланк заявления, дополнительно нужно будет приложить документ о праве собственности на жилье и подтверждение отсутствия задолженности по оплате», — пояснил Фрадкин.

Также можно отказаться от стационарного телефона. Для этого необходимо подать в компанию, которая его обслуживает, соответствующее заявление. Еще одна опция — отказаться от навязанных УК услуг, таких как видеонаблюдение или работа консьержа.

До этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что необычная ситуация, когда домофоны в московских подъездах начали транслировать рекламу вместо обычных гудков, вызвала общественное недовольство.

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