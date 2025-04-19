Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил появление рекламы в домофонах подъездов

Эксперт Бондарь: реклама в домофонах может грозить административкой
close
Shutterstock/FOTODOM

Необычная ситуация, когда домофоны в московских подъездах начали транслировать рекламу вместо обычных гудков, вызвала общественное недовольство. Хотя это кажется лишь обновлением в системе домофонов, с юридической точки зрения речь идет о вмешательстве в работу оборудования, принадлежащего собственникам жилья. Вопрос заключается в том, является ли размещение рекламы на домофонах законным и что жильцы могут сделать, если они не согласны с таким нововведением, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, домофоны считаются частью общего имущества многоквартирного дома (ст. 36 ЖК РФ), и любые изменения, касающиеся их работы, должны быть согласованы с собственниками помещений. Это значит, что управляющая компания или поставщик услуг не могут без разрешения жильцов устанавливать на домофоны устройства для проигрывания рекламы, так как это вмешательство в имущество общего пользования, которое должно регулироваться решением общего собрания собственников (ст. 44 ЖК РФ). Размещение рекламы в местах общего пользования требует обязательного согласия жильцов, что также предусмотрено в Федеральном законе «О рекламе» (ст. 19)», — объяснил он.

Таким образом, если реклама на домофонах была включена без соответствующего согласования с собственниками, то действия управляющей компании или провайдера являются нарушением законодательства. В таком случае жильцы могут потребовать отключения рекламы, для чего необходимо обратиться к управляющей компании или ТСЖ с запросом через официальные каналы, например, через электронный сервис «Госуслуги.Дом». Если управляющая компания игнорирует запрос, жильцы могут обратиться в государственные органы — Госжилинспекцию или Роспотребнадзор. Эти органы обязаны проверить законность установки рекламы и, при необходимости, принять меры по устранению нарушения.

«Важным аспектом является то, что реклама, размещенная без согласования с собственниками, может привести к административной ответственности. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, установка рекламной конструкции без разрешения уполномоченных органов влечет штрафы. В зависимости от лица, совершившего нарушение, штраф может составлять от 1 000 до 1 500 рублей для граждан, от 3 000 до 5 000 рублей для должностных лиц и ИП, а для юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей. Также на основании предписания органа местного самоуправления такая рекламная конструкция может быть демонтирована», — отметил эксперт.

Однако, несмотря на существующие юридические нормы, в некоторых случаях размещение рекламы в подъездах и на домофонах может быть законным, если оно получило одобрение на общем собрании собственников. В таком случае решение принимается большинством голосов собственников, а все документы и процедуры должны быть оформлены в соответствии с установленными правилами.

«Что касается возможности отключения рекламы на домофоне, то существует несколько вариантов. Например, можно воспользоваться приложением «Мой умный дом», если оно подключено к системе. В нем можно отключить звонки с домофона, что позволяет убрать не только рекламу, но и стандартные звуковые сигналы. Если такого приложения нет, то для отключения домофона необходимо обратиться в компанию, осуществляющую установку оборудования, с заявлением на отключение, при этом важно погасить все задолженности по договору», — сказал он.

Жильцы многоквартирных домов имеют право контролировать использование своего общего имущества. Установка рекламы на домофоны без согласования с собственниками — это нарушение их прав, и они могут требовать устранения этого нарушения через законные механизмы, резюмировал Бондарь.

Ранее россиянам рассказали, как сейчас выгоднее поступить с квартирой в новостройке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами