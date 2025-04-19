Эксперт объяснил появление рекламы в домофонах подъездов

Необычная ситуация, когда домофоны в московских подъездах начали транслировать рекламу вместо обычных гудков, вызвала общественное недовольство. Хотя это кажется лишь обновлением в системе домофонов, с юридической точки зрения речь идет о вмешательстве в работу оборудования, принадлежащего собственникам жилья. Вопрос заключается в том, является ли размещение рекламы на домофонах законным и что жильцы могут сделать, если они не согласны с таким нововведением, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, домофоны считаются частью общего имущества многоквартирного дома (ст. 36 ЖК РФ), и любые изменения, касающиеся их работы, должны быть согласованы с собственниками помещений. Это значит, что управляющая компания или поставщик услуг не могут без разрешения жильцов устанавливать на домофоны устройства для проигрывания рекламы, так как это вмешательство в имущество общего пользования, которое должно регулироваться решением общего собрания собственников (ст. 44 ЖК РФ). Размещение рекламы в местах общего пользования требует обязательного согласия жильцов, что также предусмотрено в Федеральном законе «О рекламе» (ст. 19)», — объяснил он.

Таким образом, если реклама на домофонах была включена без соответствующего согласования с собственниками, то действия управляющей компании или провайдера являются нарушением законодательства. В таком случае жильцы могут потребовать отключения рекламы, для чего необходимо обратиться к управляющей компании или ТСЖ с запросом через официальные каналы, например, через электронный сервис «Госуслуги.Дом». Если управляющая компания игнорирует запрос, жильцы могут обратиться в государственные органы — Госжилинспекцию или Роспотребнадзор. Эти органы обязаны проверить законность установки рекламы и, при необходимости, принять меры по устранению нарушения.

«Важным аспектом является то, что реклама, размещенная без согласования с собственниками, может привести к административной ответственности. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, установка рекламной конструкции без разрешения уполномоченных органов влечет штрафы. В зависимости от лица, совершившего нарушение, штраф может составлять от 1 000 до 1 500 рублей для граждан, от 3 000 до 5 000 рублей для должностных лиц и ИП, а для юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей. Также на основании предписания органа местного самоуправления такая рекламная конструкция может быть демонтирована», — отметил эксперт.

Однако, несмотря на существующие юридические нормы, в некоторых случаях размещение рекламы в подъездах и на домофонах может быть законным, если оно получило одобрение на общем собрании собственников. В таком случае решение принимается большинством голосов собственников, а все документы и процедуры должны быть оформлены в соответствии с установленными правилами.

«Что касается возможности отключения рекламы на домофоне, то существует несколько вариантов. Например, можно воспользоваться приложением «Мой умный дом», если оно подключено к системе. В нем можно отключить звонки с домофона, что позволяет убрать не только рекламу, но и стандартные звуковые сигналы. Если такого приложения нет, то для отключения домофона необходимо обратиться в компанию, осуществляющую установку оборудования, с заявлением на отключение, при этом важно погасить все задолженности по договору», — сказал он.

Жильцы многоквартирных домов имеют право контролировать использование своего общего имущества. Установка рекламы на домофоны без согласования с собственниками — это нарушение их прав, и они могут требовать устранения этого нарушения через законные механизмы, резюмировал Бондарь.

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