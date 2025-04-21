Спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю

Курс доллара на этой неделе составит 79-83 рубля, а евро — 89-93 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

«В ближайшие дни российский рубль по отношению к трем валютам (доллар, евро и юань) должен получить свою порцию поддержки от близости пика налоговых выплат. На его стороне — жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, в рамках следования которой ожидаем сохранение ключевой ставки в 21% неизменной 25 апреля. А также в пользу рубля говорят вероятные перспективы снижения градуса санкционной риторики по отношению к России, которые вновь начали активно обсуждаться в информационном поле. При этом напряжения рублю в перспективе способны добавить последствия неоднозначной тарифной политики США, которая оказывает прямое влияние на нефтяные цены», — отметил эксперт.

По его словам, на расстановку сил в паре доллар-рубль способен повлиять рост доходности гособлигаций США. Тимошенко добавил, что в фокусе внимания в паре рубля с евро — ожидаемое понижение Европейским ЦБ базовой процентной ставки, общее укрепление мировых позиций европейской валюты, свежая статистика по годовой инфляции в еврозоне, где мартовские показатели продемонстрировали замедление до 2,2% с 2,3% в феврале.

21 апреля курс доллара опускался до 79 рублей, евро — до 93 рублей.

Ранее в Торгово-промышленной палате оценили влияние торговых войн на курс доллара.