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В ТПП оценили влияние торговых войн на курс доллара

Эксперт ТПП РФ Аитов: курс доллара поднимется до 96,5 рубля из-за торговых войн
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Курс доллара неизбежно поднимется до 96,5 рубля, заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Тимур Аитов.

«Курс рубля снизится, увы, рукотворным способом — у властей есть для этого инструменты. Все дело лишь в сроках: доллар будет по 96,5 рубля. Импортные пошлины Трампа очевидным образом ведут к мировой рецессии, и стало быть — к сокращению потребления всех наших сырьевых товаров, что уже в сочетании с укреплением рубля вызовет серьезный обвал поступлений в наш бюджет. Поэтому снижение курса рубля неизбежно», — сказал Аитов.

По его мнению, в долгосрочной перспективе стоит запасаться золотом, а доллары покупать только для зарубежных поездок с горизонтом в один-два года.

16 апреля курс доллара превышал 82 рубля (-20,6% с начала 2025 года). Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев сказал «Газете.Ru», что на следующей неделе доллар будет стоить от 80 до 83 рублей.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю.

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