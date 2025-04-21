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«Почта России» получит десятки миллиардов рублей для ремонта отделений

Минцифры хочет выдать Почте России 30 млрд рублей на ремонт отделений
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Владимир Песня/РИА «Новости»

«Почта России» может получить дополнительно порядка 30 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение главы департамента развития новых телеком-сервисов Минцифры Антона Привезенцева.

Как сообщил Привезенцев, эти деньги возьмут из счета, который составляет штрафы за нарушение правил дорожного движения. Как предполагается, «Почта России» получит эти средства до 2030 года — по 5 млрд ежегодно.

В первой половине марта газета «Ведомости» со ссылкой на данные отчета Счетной палаты написала, что по итогам 2024 года эта структура, которая занимается проверкой финансовой деятельности государственных органов и финансируемых из бюджета организаций, вернула в российский бюджет рекордные 148,9 млрд.

Отмечалось, что возвращенная сумма выросла в пять раз относительно итогов 2023 года (когда бюджет пополнился на 26,4 млрд рублей) и достигла максимальной за последние тридцать лет цифры.

Ранее Минфин раскрыл расходы российского бюджета в 2025 год.

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