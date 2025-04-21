«Почта России» получит десятки миллиардов рублей для ремонта отделений

«Почта России» может получить дополнительно порядка 30 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение главы департамента развития новых телеком-сервисов Минцифры Антона Привезенцева.

Как сообщил Привезенцев, эти деньги возьмут из счета, который составляет штрафы за нарушение правил дорожного движения. Как предполагается, «Почта России» получит эти средства до 2030 года — по 5 млрд ежегодно.

В первой половине марта газета «Ведомости» со ссылкой на данные отчета Счетной палаты написала, что по итогам 2024 года эта структура, которая занимается проверкой финансовой деятельности государственных органов и финансируемых из бюджета организаций, вернула в российский бюджет рекордные 148,9 млрд.

Отмечалось, что возвращенная сумма выросла в пять раз относительно итогов 2023 года (когда бюджет пополнился на 26,4 млрд рублей) и достигла максимальной за последние тридцать лет цифры.

Ранее Минфин раскрыл расходы российского бюджета в 2025 год.