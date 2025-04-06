Директора «Почты России» могут пригласить в Госдуму для решения проблем компании

Депутатам Государственной Думы следует подробно поговорить на заседании с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым для решения проблем компании не за счет граждан. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Так депутат прокомментировал данные о том, что Минцифры обсуждает возможность финансирования модернизации почтовых отделений в селах за счет средств бюджета, получаемых в результате повышения автоштрафов.

«Недавно директор компании Михаил Волков приходил на заседание профильного комитета ГД. Стоит пригласить его на заседание Госдумы, поговорить подробно о проблемах «Почты России», их причинах и решении. Но решаться они должны точно не за счет граждан», — заявил он.

Депутат отметил, что российские власти постоянно пытаются спасать «Почту России» различными средствами, однако в конечном итоге — это все деньги граждан. Миронов добавил, что в конце 2023 года Казначейство РФ установило, что неэффективные управленческие решения компании привели к убыткам на 24,5 млрд рублей».

19 марта глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что почти 90% IT-инфраструктуры компании «дышит на ладан». Также он отметил, что 55% транспорта компании находится «за сроками полезного использования».

Ранее сообщалось, что «Почта России» массово распродает имущество.