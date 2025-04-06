Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директора «Почты России» могут пригласить в Госдуму для решения проблем компании

Депутат Миронов призвал решать проблемы «Почты России» не за счет граждан
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Депутатам Государственной Думы следует подробно поговорить на заседании с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым для решения проблем компании не за счет граждан. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Так депутат прокомментировал данные о том, что Минцифры обсуждает возможность финансирования модернизации почтовых отделений в селах за счет средств бюджета, получаемых в результате повышения автоштрафов.

«Недавно директор компании Михаил Волков приходил на заседание профильного комитета ГД. Стоит пригласить его на заседание Госдумы, поговорить подробно о проблемах «Почты России», их причинах и решении. Но решаться они должны точно не за счет граждан», — заявил он.

Депутат отметил, что российские власти постоянно пытаются спасать «Почту России» различными средствами, однако в конечном итоге — это все деньги граждан. Миронов добавил, что в конце 2023 года Казначейство РФ установило, что неэффективные управленческие решения компании привели к убыткам на 24,5 млрд рублей».

19 марта глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что почти 90% IT-инфраструктуры компании «дышит на ладан». Также он отметил, что 55% транспорта компании находится «за сроками полезного использования».

Ранее сообщалось, что «Почта России» массово распродает имущество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами