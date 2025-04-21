«Навязывать защиту неправильно»: риелтор — об идее запретить покупку жилья за наличные

Идея запретить проведение сделок с жильем за наличные, если недвижимость стоит дороже 1 млн рублей, ограничивает свободу выбора покупателей. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась риелтор Наталья Перескокова, отметив, что положительно оценивает желание защитить россиян от мошенников, но не путем запретов.

«В целом мы, эксперты рынка недвижимости, эту инициативу не поддерживаем, потому что это ограничивает покупателей, это ограничивает свободу выбора. У нас же в России не запрещена покупка, продажа товаров за наличные денежные средства. В России не запрещены наличные расчеты за услуги, то есть наличные расчеты разрешены. Поэтому вот такой запрет — это ограничительная мера. И мы понимаем, почему депутаты хотят выдвинуть эту инициативу — в связи с большим количеством мошеннических схем для того, чтобы россиян обезопасить. Да, это хорошо, но и я вам так скажу, что за последние несколько лет я не припомню, чтобы проходили сделки за наличные денежные средства, то есть все буквально предпочитают безналичный расчет. Это удобно, это безопасно, это комфортно. И плюс для того, чтобы соблюсти критерии добросовестности покупателя, что тоже важно, конечно, участники сделки предпочитают безналичные расчеты», — сказала она.

Перескокова уточнила, что в жизни бывают разные ситуации, когда сделку нужно провести быстро и за наличные, поэтому «навязывать безопасность» — это неправильно.

«Может сложиться такая ситуация, что понадобится наличный расчет, мало ли, что в жизни бывает. И вот именно, чтобы было ограничение, это неправильно. Может быть, например, смотрите, такая ситуация. Я продаю квартиру, вы моя соседка, я буквально завтра уезжаю, а вы хотите мою квартиру купить. Или вы моя подруга, мы с вами знакомы, мы друг друга знаем, мы друг другу доверяем. Но нам нужно оперативно провести сделку. То есть мы идем в МФЦ, подаем документы на регистрацию или, допустим, через электронную регистрацию, а вы мне сразу передаете денежные средства. Может такое быть? Ну, гипотетически, может быть, и это не мошенническая схема. Поэтому все-таки эксперты рынка недвижимости не поддерживают эту инициативу, хотя, повторюсь, в плане безопасности — отличная идея. Но навязать безопасность, навязать защиту — это тоже неправильно», — пояснила она.

Эксперт добавила, что в целом инициатива не скажется на рынке недвижимости, потому что все, кому «нечего скрывать и бояться», проводят сделки за безналичный расчет.

21 апреля зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что в России до конца 2025 года могут принять закон, запрещающий проведение сделок с жильем за наличные, если недвижимость стоит дороже 1 млн рублей. По словам депутата, документ уже готов, на рассмотрение в нижнюю палату парламента его планируют внести в июне-июле.

До этого генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев заявлял, что доля сделок на рынке недвижимости, совершаемых за наличные, достигла исторического максимума за последние 20 лет. По его словам, 90% покупок квартир на вторичном рынке совершаются без привлечения ипотеки. До сентября 2024 года этот показатель находился на уровне 50%.

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