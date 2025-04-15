В России сравнили выгоду от банковских вкладов и инвестиций в жилье

Россиянам сейчас выгоднее снимать квартиру, а деньги на ее покупку положить на вклад и получать проценты. Об этом «Газете.Ru» сказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Он отметил, что квартира стоимостью 10 млн рублей будет сдаваться в аренду не дороже 700 тыс. рублей в год, или в пределах 60 тыс. рублей в месяц, в зависимости от региона.

«А со вкладов вы будете получать с 10 млн рублей не менее 2 млн рублей в год, то есть более 160 тыс. рублей в месяц. Если квартира дороже или дешевле 10 млн рублей, цифры будут другие, но пропорции сопоставимые. Вечно так делать не получится, поскольку стоимость аренды растет вслед за ценами на жилье. В среднем за последние 10 лет рост стоимости квадратного метра в России составил около 11% в год, а средняя ставка аренды — около 5% годовых (от рыночной цены жилья)», — отметил Бахтин.

По его словам, чтобы снимать квартиру на проценты по депозитам годами, ставки по ним должны быть не менее 16% годовых. В среднем вклады в России приносят обычно около 10%, подчеркнул Бахтин.

Ранее сообщалось, что москвичи готовы переплачивать за квартиры с террасой или окнами в ванных.