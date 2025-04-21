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Американцы разочаровались в экономической политике Трампа

CNBC: большинство жителей США не одобрили экономический курс Трампа
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Alex Brandon/AP

Уровень одобрения экономической политики американского лидера Дональда Трампа упал до худших значений за всю его президентскую карьеру, показал опрос, проведенный телеканалом CNBC.

Как показало исследование, 44% американцев одобряют действия Трампа на посту президента, а 51% — не одобряют. Действия американского лидера по части экономики поддержали только 43%, а 55% граждан оценили курс главы государства негативно.

На сайте телеканала пишут, что в настоящее время всплеск экономического оптимизма, сопровождавший переизбрание Трампа, сошел на нет. Сейчас все больше жителей США считают, что ситуация в экономике ухудшится как никогда с 2023 года.

В первой половине апреля «Финансы Mail» представили результаты исследования, согласно которым более трети (36%) россиян отнеслись с опасением к введению США новых пошлин на товары из 185 стран, ожидая роста цен и торговых войн. 38% опрошенных отнеслись к решению Штатов положительно, считая, что каждая страна имеет право защищать свой рынок. А 16% полагают, что это никак не повлияет на ситуацию в мире, и 10% затруднились с ответом.

Ранее финансист объяснила, к чему приведут новые импортные пошлины США.

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