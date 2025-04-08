Минфин раскрыл расходы российского бюджета в 2025 году

Дефицит федерального бюджета России по итогам первого квартала 2025 года составил 2,17 трлн рублей, что на 1,88 трлн рублей ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

По предварительной оценке, объем доходов бюджета в первом квартале текущего года составил 9 050 млрд рублей (на 3,8% выше, чем в 2024 году). Объем расходов российского бюджета за указанный период увеличился на 24,5% и составил 11,22 трлн рублей.

По данным Минфина, такой уровень дефицита бюджета, главным образом, связан с опережающим финансированием расходов в январе 2025 года и не скажется на исполнении целевых параметров структурного баланса на текущий год в целом. При этом в марте федеральный бюджет сложился с профицитом, заявили в ведомстве.

По итогам января и февраля 2025 года суммарные расходы Федерального бюджета России оказались значительно выше совокупных доходов и составили примерно 7,764 трлн рублей, в то время как доходы — только 3,923 трлн рублей.

Ранее Центробанк назвал одну из главных причин разгона цен в России в начале года.