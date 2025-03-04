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В российский бюджет удалось вернуть рекордную сумму денег

Счетная палата: в российский бюджет вернули рекордные 148,9 млрд рублей
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Мария Девахина/РИА Новости

Счетная палата по итогам 2024 года вернула в российский бюджет рекордные 148,9 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные отчета этой структуры, которая занимается проверкой финансовой деятельности государственных органов и финансируемых из бюджета организаций.

Как отмечается в документе, с которым ознакомилось издание, возвращенная сумма выросла в 5 раз относительно итогов 2023 года (когда бюджет пополнился на 26,4 млрд рублей) и достигла максимальной за последние 30 лет цифры.

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук объяснил рекордные работой ведомства за прошлые периоды и новыми аудиторскими подходами, которые ввели в 2024 году. К примеру, по его словам, ведомство стало проводить аудит, основанный на больших данных, и использовать искусственный интеллект. Он отметил, что в 2024 году ведомство провело в общей сложности 339 мероприятий по аудиту при формировании бюджетов, в 2025 году планируется провести 428 мероприятий.

В первой половине января Ковальчук сообщал, что Счетная палата по итогам 2024 года вернула в бюджет почти 94 млрд рублей, что стало рекордным показателем.

Ранее стало известно, что Счетная палата проведет проверку исполнения нацпроектов.

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