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В счет государства стало уходить больше имущества

ФНП: в России выросло число выданных свидетельств на выморочное имущество
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Количество выданных государству свидетельств на выморочное имущество выросло в России по итогам 2024 года до 8,5 тыс., что на 6% больше, чем годом ранее пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение президента Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константина Корсика.

Выморочное имущество — это имущество, у которого нет наследников либо все наследники отказались от него или не имеют права наследовать и оно переходит в собственность государства. Речь идет, например, об автомобилях или недвижимости.

Как отметили в ФНП, к выморочному имуществу есть большое внимание со стороны мошенников, которые, зная об отсутствии наследников, подделывают завещания, свидетельства о рождении и другие документы.

На прошлой неделе эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев сообщил, что справедливая стоимость средней однокомнатной квартиры должна быть 2,6–3 млн рублей, двухкомнатной — 3,3–3,8 млн рублей, трехкомнатной — 4,6–5 млн рублей. Он отметил, что Россия по доступности квартир последние годы выглядит чуть хуже Европы, но гораздо лучше, чем Азия.

Ранее в России сравнили выгоду от банковских вкладов и инвестиций в жилье.

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