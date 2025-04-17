Названа справедливая цена квартиры в России

Справедливая стоимость средней однокомнатной квартиры должна быть 2,6–3 млн рублей, двухкомнатной — 3,3–3,8 млн рублей, трехкомнатной — 4,6–5 млн рублей, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Справедливая стоимость квартиры — это то, что определяет рынок, без вмешательства сторонних факторов, например, госсубсидий на покупку ипотечных квартир. Поэтому все цены на жилье сейчас далеки от справедливых значений, они в полтора раза больше обозначенных выше, из расчета, что городская однушка имеет площадь 40 кв. м, двушка — 50 кв. м, а трешка — 70 кв. м. Условный мировой стандарт — 90 кв. м. Косвенно можно определить равновесную цену на квартиры так, что они должны соотноситься со средним размером заработка. Исторической нормой для благополучных стран считается семь размеров годового заработка, в крупных городах Европы это ближе к 10 размерам, в Азии часто 15–20 и выше», — сказал Селезнев.

Он добавил, что Россия по доступности квартир последние годы выглядит чуть хуже Европы, но гораздо лучше, чем Азия. Речь идет о том, что жилье в РФ стоит около 10–12 годовых заработков.

Ранее сообщалось, что в России подорожали квартиры.