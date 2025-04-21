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Американский доллар рухнул до минимума за три года

Индекс доллара США впервые с марта 2022 года опустился ниже 98 пунктов
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Индекс доллара (показатель отражает силу американской валюты относительно других основных мировых валют) впервые с марта 2022 года опустился ниже 98 пунктов, свидетельствуют данные CNBC.

На минимуме индекс падал до 97,92 пункта. Показатель рассчитывается на основании шести валют торговых партнеров США — евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах спровоцировала быстрый рост этого показателя, на максимуме индекс доллара доходил до 110,18 пункта. Но после инаугурации и первых шагов Трампа на своем посту индекс стал снижаться. Процесс ускорило объявление торговой войны почти всему миру.

В первой половине апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер. Эксперт также отметила, что США не стали вводить пошлины на импорт из России, поскольку объем торговли между двумя странами и так остается небольшим.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.

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