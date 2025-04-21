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В Китае заявили о резком росте иностранных инвестиций в экономику

Минторг Китая: объем иностранных инвестиций вырос в марте на 13,2%
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KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику материкового Китая вырос по итогам марта на 13,2% относительно данных годичной давности, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минторга страны.

Как уточнили в ведомстве, вложения в экономику КНР со стороны стран юго-восточной Азии выросли на 56,2%, инвестиции со стороны Британии выросли на 60,5%. Общий объем ПИИ достиг в январе — марте 269,2 млрд юаней, или $37,35 млрд.

На этой неделе посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что отношения России и Китая становятся все более зрелыми, прочными и стабильными под руководством президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Дипломат напомнил, что с начала 2024 года лидеры стран дважды провели стратегические переговоры, а взаимодействие между правительствами, парламентами и партиями остается плотным.

Он также указал, что товарооборот Москвы и Пекина достиг $244,8 млрд, увеличившись на 1,9%. Кроме того, Россия является крупнейшим поставщиком нефти и газа в Китай, напомнил посол. Государства развивают сотрудничество в торговле и экономике, инвестициях, энергетике, авиации и космонавтике, подчеркнул Чжан.

Ранее стало известно, что в Китае начали отказываться от Boeing.

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