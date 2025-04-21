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Стало известно, сколько россиян сэкономят на майских праздниках

Moneyman: 75% опрошенных россиян будут экономить на майских праздниках
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Большинство — 75% — опрошенных россиян собираются экономить на майских праздниках. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Не будут этого делать 6%. Остальные 19% затруднились с ответом.

Среди топ-5 категорий, на которых планируют экономить респонденты, оказались развлечения — 43%, крупные покупки для дома (мебель, бытовая техника) — 40%, гаджеты для личного пользования — 37%, отпуск и путешествия — 34%, транспорт (обслуживание авто, траты на такси) — 33%. Сумма ответов превышает 100%, поскольку была предоставлена возможность множественного выбора.

«Общий настрой на сберегательную модель поведения может быть связан с сохранением уже устоявшейся за последние годы привычкой к экономии, а также инфляционными ожиданиями. При этом ряд важных трат не входит в список приоритетных для экономии: лечение, ремонт, продукты питания, то есть по возможности граждане будут стараться урезать прежде всего второстепенные расходы», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее стало известно, куда россияне массово поедут отдыхать в мае.

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