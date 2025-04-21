Россиянам пообещали льготы по кредитам

Россияне как и прежде будут получать льготные ипотечные кредиты, банки «найдут выход», тем более что Минфин РФ ранее повысил субсидируемую маржу: она сейчас составляет 3% по семейной ипотеке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет агентство РИА Новости.

«То, что банки брали комиссии, сейчас президент сказал, чтобы этого не было. Думаю, что банки найдут выход из положения, будут давать льготные ипотечные кредиты. Тем более мы повысили субсидируемую маржу, сейчас она 3% по семейной ипотеке. Поэтому я думаю, что ситуация нормальная — люди так же будут получать кредиты, как и раньше», — сказал министр.

В первой половине апреля инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что ипотека станет выгоднее аренды, если ставки по ней опустятся до 3–4% в столичных российских городах и до 5–7% в регионах.

По его словам, исключения могут быть, если покупать жилье в недорогих городах или районах, где жилье в принципе дешевое. Но в большинстве случаев это не самые благополучные и богатые места, уточнил эксперт. Он добавил, что сюда же попадают случаи с околонулевой ставкой ипотеки — сельская ипотека (под 3%) и дальневосточная ипотека (под 2%). Бахтин сказал, что еще одно исключение — покупка жилья, у которого рост цен стабильно перекрывает переплату за ипотеку (включая наценку от застройщиков). Условно говоря, нужно так удачно взять объект, чтобы при его будущей продаже вы могли себе позволить купить жилье еще лучшего качества, пояснил Бахтин.

Ранее стало известно, что россияне без детей стали чаще обращаться за займами.