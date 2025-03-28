Россияне без детей стали чаще обращаться за займами

В январе-феврале 2025 года 60,2% заявок на микрозаймы пришлось на заемщиков без детей (+8 процентных пунктов за год). Об этом

говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

39,8% заявок подали граждане, у кого есть как минимум один ребенок. В структуре одобренных заявок на долю тех, у кого нет детей, пришлось уже только 41,6%, а 58,4% — на тех, у кого они есть.

В разрезе возраста в заявках на микрозаймы 57,2% пришлось на россиян до 34 лет включительно (+7,4 п.п. за год). 42,8% запросов поступило от граждан в возрасте от 35 лет и старше. В структуре одобренных заявок на долю тех, кому до 34 лет включительно, пришлось 48,4%, а 51,6% — на тех, кому 35 и более лет.

«Решение об одобрении заявок на микрозаймы зависит от множества факторов, но в среднем кредиторы охотнее выдают займы гражданам с детьми. Их наличие финансово дисциплинирует, и такие заемщики ответственнее подходят к соблюдению сроков выплат, чем те, кто обеспечивает только себя. Чуть более высокая готовность выдавать займы гражданам от 35 и старше объясняется тем, что в среднем в этом возрасте уровень дохода у людей выше ввиду этапа карьерного пути, уровня квалификации», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

Компания в марте 2025 года проанализировала структуры спроса и одобрения по микрофинансовому сектору в привязке к возрасту граждан и наличию у них детей. Были исследованы периоды январь-февраль 2024 года и январь-февраль 2025 года. Выборка для анализа составила 300 тыс. заявок на займы в рамках каждого отчетного периода, поступивших со всей России.

Ранее россияне выступили против выдачи микрозаймов по биометрии.