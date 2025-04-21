Названа сумма, которую вложат в развитие фарминдустрии

Пик инвестиций в создание новых предприятий в фармацевтической отрасли придется на 2026 год, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании OKS Labs by Okkam.

Как уточнили в компании, в фармацевтическую сферу вложат 77 млрд рублей, что на 9,5% больше относительно инвестиций прошлого года.

В 2025 году, по расчетам OKS Labs, объем заявленных инвестиций вырастет на треть, до 70 млрд рублей. Компания анализировала сроки исполнения заявленных проектов за период с 2024 по 2028 г. На конец 2024 г. 67 крупных инвесторов реализовывали 156 проектов с общим объемом вложений более 300 млрд руб. Из них девять проектов на 32 млрд руб. реализуют иностранные фармкомпании.

В первой половине апреля в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» сообщили, что средний чек на витамины составил 645 рублей с 1 января по 20 марта 2025 года (+10% за год).

Там уточнили, что, несмотря на подорожание, витамины покупали на 24% чаще в интернет-аптеках в 2025 году, чем в 2024 году. В оффлайн-точках число покупок выросло на 7% за год. Самыми популярными у россиян стали витамины общеукрепляющего действия и поливитамины, витамины C, D, аскорбиновая кислота, а также витаминные комплексы для взрослых.

Ранее стало известно, сколько россиян пьют антидепрессанты.