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Россиянам рассказали, в какие месяцы лучше просить о повышении зарплаты

Депутат Никитин: просить повысить зарплату лучше в декабре-январе и марте-апреле
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Анатолий Никитин

Россиянам стоит просить повышения зарплаты в декабре-январе, марте-апреле, июне-июле и сентябре-октябре, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«Большинство работодателей формируют бюджет на следующий год в октябре-декабре. Окончательное утверждение обычно происходит в январе-феврале. Этот процесс связан с бюджетным циклом, налоговым планированием и корпоративными традициями. То есть россиянам стоит просить повышения зарплаты, когда бюджет только утверждается, после сдачи годовой отчетности и уплаты налогов, по итогам первого полугодия и, наконец, в рамках подготовки к новому бюджетному циклу. Важно наглядно показывать эффективность своей работы, соответствие занимаемой должности и ежемесячное выполнение целевых показателей», — отметил депутат.

По данным Росстата, в январе 2025 года средняя зарплата россиян оказалась практически на 19% выше показателя за январь 2024 года и составила практически 89 тыс. рублей. В прошлом январе средняя зарплата равнялась 75 тыс. рублей.

Ранее россиянам пообещали резкий рост зарплат.

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