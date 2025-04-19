Россиянам дали советы, как перестать фанатично экономить

В современном обществе потребления нередко можно заметить такое явление, когда люди начинают экономить на товарах первой необходимости. Например, на продуктах питания, одежде, уходовых средствах или даже лекарствах, чтобы позволить себе так называемые люксовые товары. О том, как избавиться от этого и экономить осознанно без вреда для себя, «Газете.Ru» рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» Ольга Матвеева.

«Многие готовы потратить большую часть своих сбережений на новый смартфон, но при этом не прочь питаться некачественными продуктами. А некоторые предпочитают покупать дорогие автомобили или часы, хотя живут в арендованной квартире и питаются преимущественно полуфабрикатами. Такие покупки часто делаются ради визуального вау-эффекта, чтобы казаться успешнее в глазах окружающих, даже если это наносит ущерб собственному комфорту», — объяснила она.

Основная проблема феномена фанатичной экономии кроется в том, что она может стать причиной серьезного финансового кризиса. Когда фокус переводится с действительно важных аспектов на стремление к роскоши ради статуса, то ухудшение общего уровня жизни неизбежно.

«Вдумчивое распределение средств поможет избежать такого исхода. Это подразумевает рациональный подход к тратам. Вместо того, чтобы покупать не самую здоровую еду быстрого приготовления, стоит искать компромисс между ценой и полезностью. Например, выбрав качественные продукты по акции, или же воспользовавшись программой лояльности и кэшбэк-сервисами, вы сможете обеспечить себя необходимыми товарами без ущерба для бюджета, а еще вернуть часть потраченных средств и потратить их на новые покупки. Это отличный способ сократить расходы на повседневные нужды, не жертвуя качеством. Также, минимизировать траты поможет планирование меню и написание списка покупок на неделю. Повысить эффективность такого подхода можно, если присмотреться к более дешевым аналогам дорогих продуктов или сравнить цены на один и тот же товар в разных магазинах», — посоветовала она.

Кроме того, старайтесь брать некоторую еду на развес, она гораздо дешевле, поск ольку не требует затрат на упаковку. Немытые овощи и фрукты тоже гораздо приятнее в цене, как и не нарезанные хлеб, колбаса и сыр. Покупая сезонные продукты, вы тоже немало сэкономите, к тому же, они гораздо полезнее тех, что выращены искусственно, поск ольку не нуждаются в удобрениях, стимулирующих созревание и рост.

«Экономия – это не означает низкое качество. В нынешних реалиях навык планирования бюджета необходим каждому, вне зависимости от заработка. С его помощью можно не только наладить свои бытовые привычки, но и накопить на вещи и цели, не жертвуя качеством и своими потребностями», — резюмировала эксперт.

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