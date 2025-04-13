Финансист объяснила, как копить, чтобы «кубышка» не была бесполезной

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в комментарии «Прайму» рассказала, как создать финансовую подушку безопасности.

По ее словам, такие сбережения необходимы при любом уровне дохода. Создать «кубышку» можно, если откладывать 10% от своих доходов. Объем фининсовой подушки должен составлять как минимум три месячных зарплаты, а лучше — шесть.

«Размер «кубышки» напрямую зависит от размера ежемесячных обязательных расходов. Так, если расходы бюджета содержат только регулярные платежи и траты на продукты питания, оплату коммунальных услуг, проездной и связь, достаточно трехкратного объема месячного дохода, чтобы обеспечить стабильную жизнь в тяжелый период», — рассказала эксперт.

Она добавила, что при наличии кредитов запас фининсовой подушки должен включать выплаты по ним на три месяца. Валишвили отметила, что, согласно ЦБ, средний объем накоплений россиян меньше трехмесячного объема трат и составляет 145 тыс. руб., а это маленькая сумма при средней зарплате за 2024 год в 88 тыс. руб.

До этого финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева назвала самый эффективный метод копить. Она сообщила, что многие люди стараются откладывать крупные суммы сразу, чтобы как можно быстрее достичь своих целей, но этот путь нельзя назвать мудрым.

Ранее россиянам объяснили, как выгодно инвестировать 1 млн рублей.