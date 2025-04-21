Инвесторы вернут угольные активы властям ЛНР и ДНР для ликвидации

РБК: инвесторы вернут властям ДНР и ЛНР девять шахт для их ликвидации

Инвесторы, вложившиеся в угольные активы Донецкой и Луганской народной республик, вернут властям регионов девять из 15 шахт, взятых в аренду год назад, для дальнейшей ликвидации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию протокола совещания в Минэнерго.

По данным издания, шахты стали нерентабельными при текущих мировых ценах на уголь и высоких издержках. Один из источников издания отметил, что федеральные власти не возражают против возврата активов в собственность регионов, однако считают, что оплатить ликвидацию и содержание шахт до их устранения должны инвесторы.

Из расчетов источника следует, что на поддержку объектов инвесторы будут тратить 2 — 3 млрд рублей ежегодно. Представители бизнеса считают, что расходы за ликвидацию и содержание объектов должны взять на себя власти.

До этого президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов прокомментировал подрыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) крупнейшей угольной шахты под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР.

По его словам, сначала Киев лишился качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля.

Ранее ВСУ заминировали главный вентствол шахтоуправления «Покровское».