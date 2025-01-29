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Политолог объяснил, зачем ВСУ взорвали угольную шахту под Красноармейском

Политолог Анпилогов: ВСУ взорвали шахту в ДНР, чтобы ей не пользовалась РФ
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Shutterstock

Президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал подрыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) крупнейшей угольной шахты под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР. Эксперт отметил, что сначала Киев лишился качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля.

Однако, по его словам, Украина не считается с экономическими последствиями, поскольку хочет предотвратить использование инфраструктуры шахты российскими военными.

«Вторая причина — создать для России дополнительные расходы на восстановление. Украина продолжает использовать тактику выжженной земли. Если какой-либо объект может представлять ценность для российской стороны, то в большинстве случаев ВСУ пытаются при отступлении если не уничтожить его, то максимально вывести из строя», — добавил Анпилогов.

29 января военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что украинские военные взорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске.

По его словам, уголь, который добывали на этом предприятии, использовался не только в металлургической промышленности Украины, его экспортировали в другие страны. В то же время в ВСУ отметили, что взорвали шахту, чтобы Вооруженные силы России не смогли использовать ее коммуникации для дальнейшего наступления.

Ранее ВСУ заминировали главный вентствол шахтоуправления «Покровское».

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