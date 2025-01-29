ВСУ заминировали главный вентствол шахтоуправления «Покровское»

Украинские военные заминировали главный вентиляционный ствол шахтоуправления угольного предприятия «Покровское», расположенного западнее Красноармейска (украинское название Покровск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Главный венствол шахты заминирован, наши войска к предприятию подошли вплотную, там идут бои», — поделился источник агентства.

Он уточнил, что в районах сел Песчаное и Котлино вентиляционные стволы под номерами 1 и 2 уже взорваны.

До этого военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинские военные взорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске.

По словам Гагина, шахта являлась крупнейшим угледобывающим предприятием, еще пока находящимся под контролем Украины.

Он добавил, что уголь, который добывали на этом предприятии, использовался не только в металлургической промышленности Украины, его экспортировали в другие страны. В то же время украинские военные отметили, что взорвали шахту, чтобы ВС РФ не смогли использовать ее коммуникации для дальнейшего наступления.

Ранее ВС РФ начали бои за шахту к юго-западу от Покровска.