Счета частной российской космической компании заморозили

Федеральная налоговая служба (ФНС) предписала приостановить операции по счетам в банках в отношении частной российской космической компании SR Space, которая занимается производством легких и сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные СПАРК.

Как пишет издание, гендиректор компании Олег Мансуров подтвердил факт блокировки, но заверил, что решение не отразится на деятельности компании в средне- и долгосрочной перспективах, потому что связано оно с кассовым разрывом. Речь о ситуации, при которой у компании нет денег для обязательных расходов из-за задержек со стороны покупателей товаров или услуг.

Как отметил представитель SR Space, в конце апреля или в мае средства по контрактам или от инвесторов поступят и блокировка завершится.

В первой половине апреля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что в 2025 году россияне могут легально сократить свою налоговую нагрузку двумя способами — своевременной уплатой сборов и получением налоговых вычетов. По его словам, имущественный вычет позволяет сэкономить почти 500 тыс. рублей.

Он добавил, что имущественные вычеты предоставляются при покупке жилья на сумму расходов до 2 млн рублей, а по ипотечным процентам — до 3 млн рублей. Например, при доходе 3,6 млн рублей в год можно вернуть до 492 тыс. рублей, подчеркнул экономист. По его словам, неиспользованный вычет можно переносить на следующие годы.

Ранее стало известно, что россияне хотят, чтобы налог на роскошь платили больше людей.