Россиянам рассказали, как законно снизить налоговую нагрузку

В 2025 году россияне могут легально сократить свою налоговую нагрузку двумя способами — своевременной уплатой сборов и получением налоговых вычетов, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, имущественный вычет позволяет сэкономить почти 500 тыс. рублей.

«Первое правило — платить налоги вовремя и в полном объеме. Сейчас это удобно делать через личный кабинет на сайте ФНС. Несвоевременная уплата чревата пенями, штрафами, а в отдельных случаях — и уголовной ответственностью. А налоговые вычеты позволяют уменьшить налогооблагаемую базу, то есть часть дохода, с которой взимается налог на доходы физических лиц в 13-22%. С 2025 года в России действует прогрессивная шкала подоходного налога, поэтому экономия зависит от ставки: чем выше доход, тем выше ставка и, соответственно, потенциальная выгода от вычета», — отметил экономист.

Он добавил, что имущественные вычеты предоставляются при покупке жилья на сумму расходов до 2 млн рублей, а по ипотечным процентам — до 3 млн рублей. Например, при доходе 3,6 млн рублей можно вернуть до 492 тыс. рублей, подчеркнул экономист. По его словам, неиспользованный вычет можно переносить на следующие годы.

Балынин сказал, что налоговые вычеты на детей составляют 1,4 тыс. рублей — на первого ребенка, 2,8 тыс. рублей — на второго, 6 тыс. рублей — на третьего и последующих. Экономист уточнил, что вычет действует до тех пор, пока совокупный доход за год не превысит 450 тыс. рублей. В 2025 году порог увеличен на 100 тыс. рублей. При зарплате в 300 тыс. рублей в месяц родители четырех детей могут сэкономить до 4,2 тыс. рублей в месяц, сказал эксперт. С этого года документы о наличии детей подаются один раз — ежегодно приносить их не нужно, уточнил экономист.

Социальные вычеты — расходы на лечение, покупку рецептурных лекарств, обучение, спорт — можно получить с расходов на 150 тыс. рублей в год (исключения — обучение детей и дорогостоящее лечение). При доходе в 3,6 млн рублей в год (вторая налоговая ставка — 15%) можно вернуть 22,5 тыс. рублей, а также 16,5 тыс. рублей — за обучение ребенка, уточнил Балынин.

Россиянам также доступны вычеты за долгосрочные сбережения с суммы до 400 тыс. рублей в год, возврат составит до 60 тыс. рублей. Также с 2025 года появились вычеты за выполнение нормативов ГТО и прохождение диспансеризации на сумму до 18 тыс. рублей в год. При доходе в 3,6 млн рублей возврат составит 2,7 тыс. рублей.

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