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Россиянам напомнили о положенном законом перерыве на работе

Юрист Голубева: россиянам законом положен перерыв от 30 мин. до 2 ч. на работе
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Depositphotos

Россиянам законодательно положен перерыв от 30 минут до двух часов в течение рабочего дня. Об этом напомнила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в интервью РИА Новости.

«Статья 108 ТК РФ гарантирует работнику обязательный перерыв на отдых и питание продолжительностью от 30 минут до двух часов, который не включается в рабочее время», — подчеркнула юрист.

При этом если смена длится до четырех часов, то перерыв не обязателен. Если условия работы делают невозможными предоставление перерывов, работодатель обязан обеспечить сотрудникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

Отдельно отмечается, что женщины и отцы-одиночки с детьми до полутора лет имеют право делать перерывы для кормления ребенка — от получаса каждые три часа.

До этого стало известно, что мужчины чаще женщин позволяют себе отдыхать на работе.

Ранее россиянам рассказали, как найти мотивацию для работы при выходе из отпуска.

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