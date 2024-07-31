Россиянам рассказали, как найти мотивацию для работы при выходе из отпуска

Планирование следующего отдыха может выступить эффективным мотиватором при выходе из отпуска на работу. Об этом РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

По ее словам, лучше всего объяснить себе, что выход на работу необходим для поддержания качества жизни и интереса к ней. Так у человека может появиться мотивация, которая побуждает работать, добавила она.

«Если говорить о том, оптимально ли выходить в понедельник или где-то в середине недели, то могу сказать следующее. Конечно, психологически легче, если это будет какая-то укороченная неделя, которая, собственно, позволит вам входить в рабочий процесс постепенно», — отметила Крашкина.

При этом, с другой стороны, так от оставшейся недели отпуска у сотрудника будет всего несколько дней.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов до этого говорил, что россиянам важно научиться формулировать установку, что в период отсутствия на рабочем месте нет ничего, кроме отдыха и общения с близкими, чтобы мысли о работе не тревожили в отпуске.

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