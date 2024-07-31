Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как найти мотивацию для работы при выходе из отпуска

Врач Крашкина: при выходе из отпуска на работу стоит планировать следующий отдых

close
100%
Shutterstock

Планирование следующего отдыха может выступить эффективным мотиватором при выходе из отпуска на работу. Об этом РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

По ее словам, лучше всего объяснить себе, что выход на работу необходим для поддержания качества жизни и интереса к ней. Так у человека может появиться мотивация, которая побуждает работать, добавила она.

«Если говорить о том, оптимально ли выходить в понедельник или где-то в середине недели, то могу сказать следующее. Конечно, психологически легче, если это будет какая-то укороченная неделя, которая, собственно, позволит вам входить в рабочий процесс постепенно», — отметила Крашкина.

При этом, с другой стороны, так от оставшейся недели отпуска у сотрудника будет всего несколько дней.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов до этого говорил, что россиянам важно научиться формулировать установку, что в период отсутствия на рабочем месте нет ничего, кроме отдыха и общения с близкими, чтобы мысли о работе не тревожили в отпуске.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию при травмах во время отпуска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами