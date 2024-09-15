Исследователи узнали, как часто россияне делают перерыв на работе

Каждый третий россиянин никогда не позволяет себе лениться на работе, однако женщины чаще заставляют себя трудиться. Такие данные привели исследователи сервиса SuperJob для РИА Новости.

Опрос провели с 23 августа по 12 сентября среди 1,6 тыс. экономически активных граждан России с высшим образованием.

Исследователи выяснили, что лишь трое из десяти россиян никогда не ленятся на работе. При этом почти треть (27%) утверждает, что при малейших проявлениях лени они берут себя в руки и продолжают работать. Однако мужчины все же чаще позволяют себе сделать перерыв и переключиться, а женщины обычно заставляют себя трудиться и прибегают к помощи кофеина.

При этом 25% респондентов-мужчин и 17% женщин признались, что позволяют себе немного отдохнуть, чтобы восстановить силы.

Опрошенные россияне также рассказали, как они борются с ленью на работе. Так, 7% отметили, что им обычно помогает чашка крепкого кофе. Всего 4% предпочитают переключить свое внимание на другие задачи, а 3% мотивируют себя мыслями о зарплате. Еще 3% разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно к дедлайну. А 3% предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки.

Среди других методов борьбы с ленью на рабочем месте респонденты назвали прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и даже общение с энергичными коллегами.

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