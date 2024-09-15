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Исследователи узнали, как часто россияне делают перерыв на работе

SuperJob: мужчины чаще женщин позволяют себе отдыхать на работе

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Shutterstock

Каждый третий россиянин никогда не позволяет себе лениться на работе, однако женщины чаще заставляют себя трудиться. Такие данные привели исследователи сервиса SuperJob для РИА Новости.

Опрос провели с 23 августа по 12 сентября среди 1,6 тыс. экономически активных граждан России с высшим образованием.

Исследователи выяснили, что лишь трое из десяти россиян никогда не ленятся на работе. При этом почти треть (27%) утверждает, что при малейших проявлениях лени они берут себя в руки и продолжают работать. Однако мужчины все же чаще позволяют себе сделать перерыв и переключиться, а женщины обычно заставляют себя трудиться и прибегают к помощи кофеина.

При этом 25% респондентов-мужчин и 17% женщин признались, что позволяют себе немного отдохнуть, чтобы восстановить силы.

Опрошенные россияне также рассказали, как они борются с ленью на работе. Так, 7% отметили, что им обычно помогает чашка крепкого кофе. Всего 4% предпочитают переключить свое внимание на другие задачи, а 3% мотивируют себя мыслями о зарплате. Еще 3% разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно к дедлайну. А 3% предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки.

Среди других методов борьбы с ленью на рабочем месте респонденты назвали прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и даже общение с энергичными коллегами.

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