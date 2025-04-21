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Минэк обновил прогноз по курсу рубля в 2025 году

Минэк снизил прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 94,3 рубля
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Алексей Майшев/РИА Новости

Минэкономразвития России скорректировало прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год в сторону снижения — с 96,5 до 94,3 рубля. Об этом сообщил представитель ведомства, слова которого передает РИА Новости.

По данным министерства, в 2026 году курс составит 100,2 рубля за доллар, к 2028 году — 106 рублей. Проект сценарных условий социально-экономического развития на 2026–2028 годы уже направлен в правительство. В расчетах учтены нефтяные цены, торговый баланс и возможная волатильность.

«Наша оценка реалистична, но колебания курса могут быть значительными. Это связано с внешнеэкономическими факторами», — пояснил представитель Минэкономразвития.

При этом ведомство сохранило прогноз курса доллара на конец 2025 года на уровне 98,7 рубля.

Также Минэкономразвития России пересмотрело прогноз роста реальных зарплат на 2025 год в сторону снижения — с 7 до 6,8%. Кроме того, ведомство пересмотрело прогноз инфляции на 2025 год в сторону повышения до 7,6%.

Ранее курсу рубля предсказали укрепление в ближайший месяц.

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