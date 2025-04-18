Курсу рубля предсказали укрепление в ближайший месяц

Курс рубля в ближайший месяц укрепится или останется на текущем уровне на фоне ожиданий от возвращения западных инвесторов и разрешения конфликта на Украине. Такое мнение высказал финансист и эксперт по инвестициям Александр Быстров в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

Как уточнил Быстров, ожидается, что западные инвесторы продолжат покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). По его словам, такая тенденция сформировалась за последние два месяца.

Он предположил, что инвесторы, скорее всего, будут возвращаться в российские акции, а для этого им необходим будет рубль.

На прошлой неделе инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что доллар может стоить 100 рублей ближе к концу 2025 года.

«Доллар по 100 рублей мы вполне можем увидеть ближе к концу года на фоне сезонного ослабления платежного баланса и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ. Базово мы ждем движения курса доллара к 95 рублям к декабрю. При этом курсовая динамика в значительной мере продолжит зависеть от геополитики — урегулирование украинского конфликта, нормализация отношений с США поддержат все рублевые активы. И напротив, сохранение геополитической напряженности может расширять риск-премию в рубле [способствовать ослаблению российской валюты]», — отметил Бахтин.

Ранее эксперт оценил влияние торговых войн на курс доллара.