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В России порекомендовали не ждать снижения ключевой ставки

Ведомости: Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% в апреле
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Максим Блинов/РИА Новости

Банк России на заседании совета директоров 25 апреля примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% в четвертый раз подряд, пишет газета «Ведомости», опросившая 21 аналитика.

Как пишет газета, из всех аналитиков лишь один допустил, что ставку могут снизить до 20%. Остальные предлагают не ждать изменения ставки, указывая, что инфляция замедлилась недостаточно, а комментарии представителей регулятора не позволяют готовиться к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Напротив, из риторики еще не ушла возможность дальнейшего ужесточения, пишет издание.

Во второй половине марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году. К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

Васильев подчеркнул, что геополитический фактор остается основным фактором неопределенности для прогноза. Аналитик пояснил, что, если будет реальный прогресс в переговорах РФ-США и снятие санкций, рубль может быть намного крепче текущих значений, инфляция — ниже, а снижение ключевой ставки пойти быстрее. В этом сценарии средняя ключевая ставка может составить около 17%, уточнил эксперт.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.

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