В Госдуме высказались по поводу введения самозапрета на азартные игры

Идея создания реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт», которую выдвинул вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, похожа на кодирование от алкоголизма. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

По словам депутата, суть cамозапрета на оформление кредита в том, чтобы мошенники не смогли действовать от имени человека, указав его персональные данные. Как почеркнул Делягин, мошенники берут на людей кредит, но мошенники не проигрывают деньги от имени людей.

«То есть это такая же вещь, как кодирование от алкоголизма. При том, что этот код можно снять. Человек хочет получить возможность защищаться от самого себя, когда он будет в помутненном состоянии рассудка», — сказал парламентарий, добавив, что инициатива не станет эффективной и популярной.

В первой половине марта «Финансы Mail» представили результаты исследования, согласно которым 26% опрошенных граждан заявили о желании оформить самозапрет на кредиты в ближайшее время. 8% респондентов сообщили, что планируют подключить самозапрет, но не в ближайшие дни. 9% не собираются оформлять запрет, а 15% еще не приняли окончательного решения. При этом почти половина — 42% — опрошенных россиян уже оформили самозапрет на кредиты.

Ранее россиянам объяснили, как будет действовать самозапрет на кредиты.