Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа доля россиян, готовых оформить самозапрет на кредиты

«Финансы Mail»: 26% респондентов вскоре намерены оформить самозапрет на кредиты
close
Павел Бедняков/РИА Новости

26% опрошенных граждан собираются оформить самозапрет на кредиты в ближайшее время. Таковы результаты исследования, проведенного редакцией «Финансы Mail», которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

8% респондентов сообщили, что планируют подключить самозапрет, но не в ближайшие дни. 9% не собираются оформлять запрет, а 15% еще не приняли окончательного решения.

При этом почти половина — 42% — опрошенных россиян уже оформили самозапрет на кредиты.

Позитивно нововведение оценивают подавляющее большинство россиян — 80% участников опроса заявили, что эта мера поможет борьбе с мошенниками. Еще 9,5% респондентов отметили, что самозапрет снизит риск чрезмерного роста долговой нагрузки. 4% считают, что самозапрет помешает взять кредит в случае острой необходимости. Затруднились с ответом 3% участников исследования, еще 3,5% не испытывают интереса к этой теме.

В опросе, проведенном 3-4 марта 2025 года, приняли участие 16,7 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов.

Самозапрет на кредиты начал действовать с 1 марта 2025 года.

Ранее россиян предупредили о резком росте числа нелегальных кредиторов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами