Названа доля россиян, готовых оформить самозапрет на кредиты

26% опрошенных граждан собираются оформить самозапрет на кредиты в ближайшее время. Таковы результаты исследования, проведенного редакцией «Финансы Mail», которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

8% респондентов сообщили, что планируют подключить самозапрет, но не в ближайшие дни. 9% не собираются оформлять запрет, а 15% еще не приняли окончательного решения.

При этом почти половина — 42% — опрошенных россиян уже оформили самозапрет на кредиты.

Позитивно нововведение оценивают подавляющее большинство россиян — 80% участников опроса заявили, что эта мера поможет борьбе с мошенниками. Еще 9,5% респондентов отметили, что самозапрет снизит риск чрезмерного роста долговой нагрузки. 4% считают, что самозапрет помешает взять кредит в случае острой необходимости. Затруднились с ответом 3% участников исследования, еще 3,5% не испытывают интереса к этой теме.

В опросе, проведенном 3-4 марта 2025 года, приняли участие 16,7 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов.

Самозапрет на кредиты начал действовать с 1 марта 2025 года.

Ранее россиян предупредили о резком росте числа нелегальных кредиторов.