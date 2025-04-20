Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Одна страна рекордно нарастила закупки гречки у России

Китай нарастил закупки гречки из России до исторического максимума
close
Shutterstock/FOTODOM

Китай по итогам марта купил у России гречки на максимальные за все время торговли этим товаром между странами $13,3 млн, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Российские компании в начале весны увеличили отгрузки гречки в Китай в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом — до $13,3 млн. Это стало новым максимумом для двусторонней торговли, предыдущий рекорд был в декабре 2023 года на уровне $10,3 млн.

В первой половине марта старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия», доктор экономических наук Кирилл Щербаков сообщил, что, если США снизят импорт из Канады и Мексики из-за торговых войн, России может быть выгодно занять часть их ниши в поставках металлов, удобрений, лесоматериалов.

По его словам, если мировая экономика замедлится, в краткосрочном периоде цены на энергоресурсы, скорее всего, снизятся. Однако в долгосрочной перспективе экономист ожидает их рост, если кризис приведет к снижению добычи в других странах.

Ранее стало известно, что Россия впервые за 30 лет купила у КНР один товар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами